Albero si abbatte sulla strada, paura e auto danneggiata a Colombaro

Il vento che ha iniziato a sferzare la provincia di Modena a metà pomeriggio ha causato diversi danni, pricipalmente nella fascia pedemontana tra Sassuolo e Modena, ma anche a Carpi. Una decina gli interventi dei Vigili del Fuoco per la rimozione di alberi e rami caduti, ma anche per la messa in sicurezza di pali o altri elementi pericolanti.

Una delle situazioni più critiche si è verificata a Colombaro, dove un grosso albero si è abbattuto sulla strada, in via Sant'Antonio nei pressi dell'incrocio co via Viazza di Sotto. Il crollo è avvenuto mntre stava transitando un'auto, ma fortunatamente l'impatto è stato minimo e non ha avuto conseguenze che sarebbero potute essere drammatiche. I pompieri hanno poi liberato la strada. Sul posto anche il 118 e la Municipale.