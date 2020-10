Crolla il tetto di una vecchia casa, chiusa via Radici in Piano a Corlo

Intorno alle ore 19 di oggi è collassato su sè stesso il tetto di un vecchio edificio posto al civico 186 di via Radici in Piano, a Corlo di Formigine. Il crollo non ha causato feriti, trattandosi di un vecchio edificio disabitato. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco insieme alla Polizia Locale di Formigine.

Da una prima analisi del fabbricato, una consistente porzione è risultata pericolante e si prevede che dovrà essere demolita. Per ragioni di sicurezza, quindi, via Radici in Piano è stata chiusa al transito tra via Battezzate e via Pascoli.

L'intervento di demolizione potrebbe avvenire già durante la notte, ma non si conoscono i tempi esatti di riapertura al transito.