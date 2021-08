Crolla parte del controsoffitto, feriti due ragazzi afghani ospiti dell'Hotel Concordia

Disavventura questa mattina per due giovani rifugiati afghani, ospiti insieme ad una settantina di connazionali presso l'Hotel Concordia di San Possidonio, nell'ambito del programma per l'accoglienza dei richiedenti asilo in fuga dal paese in guerra. I due sono rimasti lievemente feriti a seguito del crollo improvviso di una porzione del controsoffitto, mentre erano in attesa del controllo sanitario svolto dall'Ausl all'interno dell'albergo.

Accompagnati al Pronto soccorso per accertamenti, non hanno riportato ferite degne di nota e sono stati dimessi già nella mattinata. Sul posto erano intervenuto il 118, insieme ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri per le verifiche del caso.

Quanto alla struttura, l'Azienda USL di Modena ha attivato immediatamente la proprietà perché disponesse tutti i controlli necessari - che sono stati subito avviati e sono tuttora in corso - al fine di garantire la sicurezza delle persone all'interno.