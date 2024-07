Gru al lavoro, demolita nel pomeriggio la villetta pericolante di via de' Fogliani /VIDEO

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Sono iniziate dopo una lunga attesa, intorno alle 17.45, le operazioni per la demolizione e la messa in sicurezza della porzione pericolante della villetta di via de' Fogliani 24, che questa mattina aveva subito un importante cedimento. Si tratta di una villa del primo Novecento, non abitata ormai da tempo: una costruzione di sicuro fascino, situata all'intersezione con via Barbieri.

Sono stati infatti accertati cedimenti sul lato est dello stabile e il distacco della torretta, pericolosamente inclinata verso la strada e un condominio vicino. Nell'abitazione erano in corso da circa una settimana lavori di ristrutturazione, che avrebbero dovuto consolidare le fondamenta. Tuttavia, a metà mattina, il cedimento della torretta ha messo in allarme la ditta esecutrice dei lavori. Versomilmente è ceduta una parte del terreno su cui sorge l'edificio, un parte della costruzione si è staccata, rimanendo pericolosamente in bilico e pian piano dando vita a successivi piccoli crolli. Nel primo pomeriggio si è staccata anche un'intera porzione di parete.

L'area è stata presidiata dai Vigili del Fuoco e dalla Polizia Locale. Via de' Fogliani è stata chiusa alla circolazione, anche pedonale, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, tra viale Muratori e via Sigonio.

A scopo precauzionale sono stati fatti evacuare parte dei due edifici adiacenti l’immobile di via de’ Fogliani. Nello specifico sono stati fatti evacuare intorno alle ore 11.30 i residenti di tre stabili, quantomeno quelli i cui appartamenti si trovano ai piani inferiori. C'era infatti il rischio concreto che un crollo potesse invadere la sede stradale e danneggiare anche le abitazioni circostanti.

L'attesa per la demolizione - che appariva l'unica via percorribile - è stata lunga, ma intorno alle ore 17.30 è arrivata l'ordinanza comunale, visionata anche dal Magistrato di turno per escludere profili penali.

La gru di una ditta chiamata per l'occorrenza ha quindi iniziato a smantellare la torretta, che pezzo per pezzo è stata ridotta in macerie, crollate all'interno dell'area cortiliva senza causare danni all'esterno. Una volta completata la demolizione dovrà essere valutata la condizione di sicurezza e la viabilità potrebbe risentire ancora della chiusura delle strade. A breve, tuttavia, i residenti evacuati potranno rientrare nei rispettivi alloggi.