Crollo a Marano, già dimessi alcuni feriti. I due bambini restano in osservazione

Poco prima delle ore 20 di ieri sera si è verificato un crollo all’interno di un’abitazione a Marano sul Panaro, tra le vie Cavarola e Pavullese, proprio accanto alla chiesa parrocchiale. Da quanto emerso a crollare sarebbe stato il pavimento di un appartamento situato al primo piano. Si tratta di un vecchio edificio in centro a Marano sul Panaro, una palazzina di 3 piani più un piano interrato al civico 9 di via Cavarola.

I soccorsi

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 con numerose ambulanze e automediche e anche l’elisoccorso in aiuto da Bologna per prestare soccorso alle persone coinvolte. L'area è poi stata completamente delimitata per consentire a Carabinieri e Vigili del Fuoco la messa in sicurezza dellla zona e per raccogliere a verbale le testimonianze dei presenti. Sul posto è poi intervenuta anche la Polizia Locale di Terre dei Castelli.

Sei persone ferite

Sono stati sei i residenti coinvolti nel crollo. Una famiglia che si torvava l piano terra ed è quindi stata colpita dai calcinacci che provenivano dal soffitto e un uomo che si trovava al primo piano e il cui pavimento è franato, facendolo precipitare in basso. Quest'ultimo è stato portato in eliambulanza all'Ospedale Maggiore di Bologna e al momento non si hanno notizie certe sulel sue condizioni.

Al Policlinico di Modena rimangono in Osservazione in Pediatria un Bimbo di 7 anni e una Bimba di 5 con alcune escoriazioni. Insieme a loro una mamma 32 anni, con una prognosi di 20 giorni dovut a qualche ferita e una frattura alla mano sinistra.

Sono invece già stati dimessi i due uomini portati al Pronto Soccorso di Baggiovara. Per loro soltanto qualche contusione non particolarmente grave.

Residenti evacuati

All'interno dello stabile erano presenti altre famiglie, oltre ai 6 feriti, che sono state tutte evacuate e del cui caso si interessa ora il Comune di Marano per fornirgli una sistemazione temporanea in albergo in attesa di capire le sorti dello stabile.