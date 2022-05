Crolla una palazzina nel centro di Marano, 6 persone ferite

Questa sera si è verificato un crollo all’interno di un’abitazione a Marano sul Panaro, tra le vie Cavarola e Pavullese, proprio accanto alla chiesa parrocchiale.

Dalle prime notizie sembrerebbe che il pavimento di un appartamento situato al primo piano abbia ceduto. All’intero pare ci fossero 6 persone rimaste ferite nel crollo, tra cui dei bambini. I feriti sono stati trasportati all'Ospedale di Baggiovara, al Policlinico di Modena e uno in eliambulanza a Bologna

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 con numerose ambulanze e automediche e anche l’elisoccorso in aiuto da Bologna. Sul posto anche Carabinieri e Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza la zona. -Notizia in aggiornamento-