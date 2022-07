Crolla una porzione di tetto in una palazzina nel centro di Carpi

Oggi pomeriggio intorno alle ore 15 si è verificato un crollo preoccupante a Carpi. E' infatti precipitata verso il basso una porzione di circa 10 metri quadrati del tetto di una palazzina, situata tra via Giordano Bruno e via Petrarca, non lontano da San Rocco.

Nel crollo non sono rimaste coinvolte persone e l'edificio non avrebbe riportato altri danni significativi, se non appunto la rottura di vecchie travi e la caduta delle tegole.

I Vigili del Fuoco sono stati impegnati per la messa in sicurezza con un'autoscala il supporto di un'autogru. Via Giordano Bruno è stata chiusa al transito dalla Polizia Locale per consentire l'intervento e riaperta solo intorno alle ore 19.