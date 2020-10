San Cesario, crolla una porzione di tetto di una palazzina

Nel primo pomeriggio di oggi ha improvvisamente ceduto, collassando su sè stessa, parte del tetto di un'abitazione posta in Corso Libertà a San Cesario sul Panaro. Il crollo ha riguardato una superfice di circa 20 mq: travi e tegole sono precipitate nella stanza sottostante.

Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco e il 118. Benché pare che non vi siano persone coinvolte, sono in corso verifiche anche con l'unità cinofila dei Vigili del Fuoco per scongiurare ogni possibilità che vi sia qualcuno sotto le macerie. Seguiranno aggiornamenti