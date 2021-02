Da in escandescenza in lavanderia, bloccato dalla polizia e ricoverato

Nel pomeriggio di ieri la Volante è stata costretta ad intervenire presso la Lavanderia Self Service Lava & Asciuga di via Canaletto Sud, a Modena: un cliente, infatti, aveva dato segni di agitazione tali da indurre la titolare a chiedere aiuto alle forze dell'ordine.

Gli agenti, al loro arrivo, hanno effettivamente constata che il giovane straniero era fuori di sè, per motivi non chiari. Dop aver danneggiato una lavatrice ha ulteriormente perso il controllo e iniziato a sbattere la testa contro il muro provocandosi delle ferite. I poliziotti lo hanno quindi portato al centro del locale per evitare che si facesse altro male e hanno atteso l'arrivo del 118.

I sanitari hanno poi trasportato il ragazzo, un 22enne marocchino, all'Ospedale di Baggiovara, dove è stato medicato e tenuto sotto osservazione.