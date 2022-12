Da Milano a Modena per derubare pazienti e personale al Policlinico. Arrestato

Arrivava a Modena con un treno proveniente da Miliano, poi si spostava in zona Policlinico con i mezzi pubblici. Arrivato all’Ospedale l’uomo, un cittadino ghanese di 32 anni, si introduceva abusivamente nei vari reparti del Policlinico impossessandosi in alcuni casi dei beni appartenenti al personale sanitario, forzando le serrature degli armadietti, in altri casi invece si introduceva nelle stanze dei pazienti ricoverati per sottrarre loro gli effetti personali e oggetti di valore.

Dopo il furto abbandonava il Policlinico per recarsi in varie attività commerciali dove utilizzava indebitamente le carte di credito rubate. Poi faceva ritorno a Milano sempre grazie ad un treno preso in stazione a Modena.

La Polizia di Stato ha anche accertato durante le indagini che l’uomo ha ripetuto questo stesso schema criminoso in quattro occasioni diverse a partire dallo scorso luglio.

E’ questo quanto ricostruito dalle indagini messe in campo dalla Polizia di Stato di Modena. Indagini che grazie ai sistemi di videosorveglianza e alle denunce hanno permesso di ricostruire l’intera vicenda.

L’uomo è stato quindi arrestato presso la stazione ferroviaria di Modena poco dopo l’ennesimo furto attuato con le stesse modalità dei precedenti, ed è gravemente indiziato per i reati di furto aggravato ed indebito utilizzo di carta di credito.