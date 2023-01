Ubriaco infrange la vetrina di un negozio in centro storico, bloccato e denunciato

La Squadra Volante ha denunciato in stato di libertà un cittadino straniero di 49 anni, regolare sul territorio nazionale per danneggiamento aggravato e ubriachezza. E' accaduto nel tardo pomeriggio di ieri in via Taglio.

Una pattuglia della Squadra Volante è intervenuta presso un esercizio commerciale, in quanto era stata segnalata la presenza di un uomo in stato di agitazione, che aveva colpito e infranto una delle vetrine mediante una bottiglia di vetro.

Alla vista degli agenti il 49enne ha tentato di darsi alla fuga, ma è stato immediatamente bloccato e accompagnato in questura. Rilasciato dopo le formalità, dovrà rispondere penalmente di danneggiamento aggravato e pagare la sanzione per l'ubriachezza molesta.