Danneggiamento di autovetture e violazioni del coprifuoco. Controlli tra Sassuolo e Vignola

Questo fine settimana, i Carabinieri delle Stazioni dipendenti della compagnia di Sassuolo, hanno eseguito una serie di servizi di controllo del territorio nel corso dei quali un cittadino marocchino diciannovenne domiciliato nel sassolese, in stato confusionale dovuto presumibilmente all’assunzione di bevande alcoliche, ha danneggiato alcune autovetture parcheggiate nella via Mazzini, venendo denunciato per danneggiamento;

A Vignola invece i Carabinieri hanno segnalato alla prefettura un ventiseienne modenese, controllato alle 22:30 alla guida della propria autovettura, in possesso Di una modica quantità di marijuana. Sempre a Vignola, alle 04.00 del mattino, quattro persone sono state sanzionate amministrativamente per violazioni delle misure di contenimento dell’emergenza COVID 19, avendo violato il divieto di mobilità. Identica sanzione veniva elevata a Fiorano modenese nei confronti di altre 4 persone Sassuolesi, sorprese alle 2:40 della notte in giro nella via Ugolini.