AeroClub di Carpi devastato dalla tromba d'aria: "Danni incalcolabili"

L'impianto di via dei Grilli è stato completamente distrutto, compresi sette velivoli. Cavazza: "Per fortuna nessuno si è fatto male"

Restano inimmaginabili cumuli di rottami disseminati sull'area dell'AeroClub di Carpi, in via dei Grilli, dove ieri pomeriggio una tromba d'aria ha completamente devastato l'impianto. Hangar distrutti, edifici scoperchiati e ben sette aeroplani trascinati via dalla furia del vento e scagliati a metri e metri di distanza. Un evento atmosferico mai visto prima in questa zona, che di fatto ha messo ko l'aviosuperfice carpigiana e il Club.

Il presidente Franco Cavazza ha spiegato: "Eravamo fuori che stavamo parlando e abbiamo vista una piccola tromba d'aria, un fenomeno che qui da noi non è facile vedere. Poi dopo meno di un minuto è diventata talmente grossa che siamo scappati all'interno degli uffici. E' contato poco, perchè è arrivata anche lì e ha distrutto tutto. Ci siamo riparati chi nei bagni, chi dietro un divano e per fortuna nessuno si è fatto male". L'attività di volo resterà ferma presumibilmente per molto tempo.

Intanto il Comune ha attivato il Centro Operativo per effettuare una ricognizione dei danni e per prestare assistenza alle persone che risiedono nella zona e le cui abitazioni hanno subito danni significativi.