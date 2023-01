Danni del maltempo, crolla parte de muro esterno del cimitero di Marzaglia

Sono in corso i lavori di messa in sicurezza del muro di cinta del cimitero di Marzaglia, dopo il crollo che nel primo pomeriggio di ieri, martedì 24 gennaio, ha interessato un lato confinante con un’area privata agricola vicino alla linea ferroviaria.

Il muro, a causa del sistema costruttivo ormai datato e della presenza di un forte dislivello di terreno tra l’area cimiteriale e quella esterna, poste in quote diverse, si è lesionato per un tratto di circa 20 metri presumibilmente in seguito al movimento e rigonfiamento del terreno ed è caduto sul lato esterno.

L’area del crollo è stata immediatamente delimitata e, già da questa mattina, mercoledì 25 gennaio, sono in corso gli interventi dopo un sopralluogo dei tecnici comunali volto a verificare la stabilità dell’intero perimetro. In particolare, si sta procedendo alla rimozione delle macerie e al puntellamento della porzione di muro con le medesime caratteristiche, in attesa che venga sviluppato un progetto complessivo che prevederà il rifacimento totale del muro di cinta con fondazioni in cemento armato.