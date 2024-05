Cabina elettrica incendiata da un fulmine, il temporale fa danni intorno a Modena

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Poco dopo le ore 20 di ieri un temporale ha interessato una fascia della pianura modenese, transitando sul capoluogo e sui territori limitrofi. Il vento, la pioggia battente e i molti fulmini che hanno accompagnato la perturbazione hanno causato diversi danni: una decina le richieste di intervento per i Vigili del fuoco di Modena, sopratutto in prossimità dell'abitato di Spilamberto.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dal Comando di Modena, dal distaccamento di Vignola e dei Volontari VF di Mirandola e Finale Emilia per prosciugamenti vari in garage, scantinati e aree cortilive.

A Formigine invece è intervenuta la squadra di Sassuolo dove un fulmine ha colpito una cabina elettrica incendiandola: sul posto personale di Enel per quanto di competenza e anche i Carabinieri.

A Bomporto delle tegole di un tetto sono finite in strada, fortunatamente non coinvolgendo nessuno e scoperchiando la casa: i pompieri di Finale Emilia con il supporto dell'autoscala hanno messo in sicurezza lo stabile.