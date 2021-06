Maltempo e allagamenti a Sassuolo, crolla un albero in via Radici

Alcuni danni per la pioggia e il vento, ma nessun ferito. Vigili del Fuoco al lavoro

I temporali che hanno spazzato a macchia di leopardo la provincia di Modena a partire dal pomeriggio hanno avuto gli effetti più significativi nell'area di Sassuolo. La pioggia intensa ha causato alcuni piccoli allagamenti. Nel complesso sono state una decina le chiamate ai Vigili del Fuoco, in particolar modo per l'allagamento di locali seminterrati.

Tra i fatti più significativi il crollo di un albero in via Radici in Piano, nei pressi della stazione. I pompieri hanno tagliato e rimosso l'alberatura, mentre la Polizia Locale ha gestito la viabilità. Nessun danno a persone.