Terremoto, nessun danno segnalato. "Lasciare libere le linee di emergenza"

Le due scosse di terremoto di magnitudo Ml 4.0 e 4.3 che si sono susseguite in serata stanno creando molto allarme nella popolazione, risvegliando sensazioni mai sopite. Al momento, tuttavia non sono giunte segnalazioni relative a danni agli edifici. La sala operativa dei Vigili del Fuoco sta ricevendo molte chiamate, ma soltanto a scopo informativo: nessuna segnalazione di criticità, crolli o immobili a rischio.

Le diverse articolazioni della protezione civile sono state attivate anche sul territorio modenese per fare il punto della situazione ed avviare le verifiche sugli immobili pubblici, scuole in primis. I tempi sono molto prematuri e le autorità non hanno diramato comuncazioni ufficiali, in attesa che i tecnici compiano il loro lavoro. Diversi eventi pubblici sono stati sospesi, compreso lo spettaolo al Teatro Comunale di Modena cui erano presenti il Prefetto e il Sindaco, ora al lavoro con la protezione civile.

Il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, che si è ripetutamente sentito con il capo del Dipartimento nazionale della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, è al Centro operativo della Protezione civile regionale di Marzaglia per un più efficace contatto con i sindaci e gli amministratori locali. Lì si trova anche la direttrice della Protezione civile regionale, Rita Nicolini. Gli assessori regionali Irene Priolo e Alessio Mammi sono nei Centri operativi di Bologna e Reggio Emilia.

L'invito alla popolazione giunto da parte delle autorità è quello di non chiamare numeri di soccorso per informazioni, ma lasciare libere le linee per le emergenze reali.

Allo stesso tempo, come l'esperienza di 10 anni fa ha tristemente insegnato, è necessario prendere le dovute precauzioni senza però cedere al panico. La paura è comprensibile, anzi, necessaria, ma l'esasperazione di queto sentimento può produrre essa stessa un pericolo laddove invece non c'è. Nella peranza ovviamente che la terra non tremi ancora, lasciando spazio ad una notte di tranquillità.