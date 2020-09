Vento forte, caduti diveri alberi. Danni in tutta la provincia

Come preannunciato, il vento impetuoso l'ha fatta da padrone in questo venerdì pomeriggio su tutta la Penisola. Non è stata esente la nostra provincia, con raffiche davvero forti dall'Appennino alla Bassa. Il vento ha causato danni ovunque, tanto che risulta impossibile fare una mappa precisa per il nostro territorio.

Alberi e rami sono crollati su molte strade, costringendo i Vigili del Fuoco ad interventi di rimozione o di messa in sicurezza delle alberature pericolanti. Lo stesso vale per diversi edifici, che hanno subito danni agli elementi strutturali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Colpite in particolare l'area del capoluogo e della fascia pedemontana, ma anche la Bassa ha subito danni. A Finale Emilia la copertura di un capannone situato in via per Modena è stata parzialmente divelta. Non si segnalano fortunatamente feriti, nè situazioni di particolare criticità, neppure per la viabilità.