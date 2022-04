Vento forte, danni e incidenti. Tanti interventi per i Vigili del Fuoco

Oltre una settantina le chiamate con cui hanno dovuto fare i conti nelle ultime ore i Vigili del Fuoco della Provincia di Modena, a causa del forte vento che si è abbattuto sul nostro territorio. Si tratta di foehn appenninico, con raffiche molto intense soprattutto in montagna, a partire dal pomeriggio odierno

Tutti i distaccamenti dei Vigili del Fuoco stanno lavorando prevalentemente per alberi divelti e rami caduti. Al momento non si rilevano segnalazioni di feriti o situazioni particolarmente critiche anche, diversi sono i disagi a viabilità in Appennino.

Lungo via Provinciale, nella zona di Acquaria di Montecreto, un furgone è finito fuori strada mentre percorreva un tratto di strada particolarmente esposta al vento. Il mezzo telonato si è ribaltato in un campo: fortunatamente il conducente non ha riportato lesioni particolarmente gravi. Sul posto 118 e Polizia Locale.

Domani ancora allerta meteo

Nella giornata di sabato 9 aprile sono previsti venti di burrasca moderata o forte, inizialmente da sud-ovest sui rilievi appenninici che tenderanno poi ad estendersi, nel corso della mattinata, all'intera regione e a divenire nord-occidentali. Dalla serata ulteriori rinforzi di vento di burrasca forte da nord-est interesseranno la fascia costiera e il mare. Durante l'evento saranno possibili rinforzi o raffiche anche di intensità superiore.

Confermata l'allerta arancione nella fascia appenninica e gialla per quella di pianura.