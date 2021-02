Accattonaggio molesto, due daspo a Mirandola

Per dedicarsi all’accattonaggio non hanno esitato ad appostarsi nei pressi di un supermercato cittadino, importunando pure gli avventori. La Polizia Locale UCMAN, presidio di Mirandola ha provveduto ad allontanarli dal territorio comunale emettendo nei loro confronti un mini daspo.

Sono stati i cittadini a segnalare nei giorni scorsi la presenza di due persone intenti all’accattonaggio. Insediatesi all’ingresso di un supermercato del capoluogo i due importunavano quanti si recavano nel negozio per fare acquisti, chiedendo loro l’elemosina anche in modo fastidioso e disturbando. Solo l’intervento della pattuglia della Polizia Locale poneva fine all’attività di entrambi gli individui. Gli operatori dopo aver accertato che nessuno dei due era in possesso di documenti, provvedevano a all‘identificazione. Dopo di ché per entrambi è scatto il provvedimento di allontanamento - è stato emesso nei loro confronti un mini daspo – dal territorio comunale.