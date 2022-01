Pestaggio in via Rainusso, denunciati 8 minorenni. Per loro anche il Daspo urbano

La Squadra Mobile della Questura di Modena ha identificato e denunciato a piede libero per rissa aggravata 8 ragazzi che, nel pomeriggio del 27 ottobre scorso erano stati protagonisti di una violenta rissa. Si tratta dell'episodio avvenuto a poci metri da una scuola, che aveva destato grande scalpore e riacceso i riflettori sulla violenza dilagante fra alcuni gruppi di studenti, cui purtroppo erano seguiti altri episodi.

Si tratta di 8 minori deferiti alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Bologna, alcuni del posto altri provenienti di fuori comune. Alcuni di loro avevano utilizzato anche spranghe, accanendosi in particolare contro un coetaneo, per il quale pare che il "pestaggio" fosse stato organizzato in precedenza dopo alcuni dissapori.

A seguito della successiva istruttoria avviata dalla Divisione Anticrimine della Questura, tutti sono stati muniti della misura di prevenzione atipica del DASPO urbano, cosiddetto “DASPO Willy”, volta a responsabilizzare i destinatari ed a prevenire il ripetersi di simili condotte nei luoghi teatro delle azioni illecite.Nello specifico, è stato vietato per un anno, sia l'accesso che lo stazionamento davanti ai pubblici esercizi ubicati e locali di intrattenimento ubicati nelle immediate vicinanze del luogo in cui è avvenuta la rissa, da via Rainusso e limitrofe fino al Novisad ed alla stazione delle autocorriere.

I provvedimenti sono stati notificati ai singoli minori, presenti i genitori od adulti di riferimento, sensibilizzati nella circostanza sul disvalore dell’azione compiuta e sul significato della misura adottata. L’attività investigativa prosegue sotto la direzione della Procura per i minorenni di Bologna per giungere alla compiuta identificazione di tutti i giovani coinvolti.