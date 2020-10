Vende snack con la data di scadenza abrasa, denunciato

Ieri sera i carabinieri di Carpi, a conclusione di un controllo eseguito presso un esercizio commerciale del centro storico, hanno denunciato a piede livero alla Procura di Modena un cittadino del Bangladesh, residente a Carpi. Il titolare del minimarket ha infatti messo in vendita delle barrette di cioccolato di una nota marca con la data di scadenza alterata, dopo aver "grattato" l’ultima cifra relativa all’anno.

Nel corso dello stesso controllo i militari hanno anche contestato sanzioni amministrative per complessivi 1.500 euro, poiché il commerciante ha omesso di esporre i prezzi relativi alla merce esposta in vendita e ha omesso di esporre i cartelli indicanti il divieto di fumare. L’esercente dovrà rispondere di frode in commercio.