Cinque mesi di controlli anti-covid: 3.884 persone multate. In 78 hanno violato la quarantena

L'avvicinarsi di Ferragosto è come sempre l'occasione per la Prefettura e le forze dell'ordine per la riunione che definisce i protocolli di sicurezza e i compiti di agenti e militari in occasione di qusta giornata di esodo estivo, che presenta tratti molto particolari. La riunione, che si è tenuta ieri in viale Martiri, ha consentito anche di fare un bilancio dell'attività svolta nei primi mesi dell'anno.

Emerge così che nel periodo 1° gennaio - 31 luglio 2020 sono stati svolti ben 63.725 controlli, che hanno portato a ben 414 arresti e 3.923 denunce per i rati più vari. Si tratta in media di 2 arresti al giorno e di 18 denunce, certo non pochi. Tuttavia i reati hanno subito un considerevole calo, con picchi del -43%.

Sono stati rilevati nel corso del periodo gennaio - luglio 2020 n 8.102 infrazioni al codice della strada.

Grande interesse ricoprno certamente anche i numeri relativi ai controlli per il rispetto delle misure di urgenti per il contenimento del coronavirus, che sono scattate dall'8 marzo scorso e che, nella prima fase, hanno portato a imponenti misure di sicurezza.

I modenesi controllati sono stati in totale 123.916, vale a dire un residente su sei. Grazie ai controlli sono state 3.884 le persone sanzionate; sono state denunciate complessivamente.57 persone per false dichiarazioni o attestazioni e78 persone per inosservanza del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione.

Le attività o esercizi controllati sono stati 51.711: i titolari di attività sanzionati 80, e quelle chiuse a vario titolo 55.

Per quanto riguarda gli incidenti stradali , tra gennaio e luglio ne sono stati rilevati 282 sia nelle città che lungo le aretrie di comunicazione. Un numero decisamente contenuto visto il periodo di stop forzato e il conseguente calo drastico della circolazione.

Per tutte queste attività sono state impiegate da tutte le Forze dell’Ordine del territorio complessivamente 8.526 pattuglie.