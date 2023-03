Deceduta l'anziana signora investita a Sassuolo martedì

E' purtroppo deceduta, dopo 5 giorni all'ospedale di Baggiovara in terapia intensiva, la signora 83enne vittima di un incidente stradale a Sassuolo.

Il sinistro si era verificato martedì 7 marzo in mattinata intorno alle 11.00 circa in viale Agnini all'ltezza dell'incrocio con via Matteotti. La donna era stata investita da un'auto mentre si trovava in strada. Sin da subito le condizioni dell'anziana sono parse purtroppo molto serie: sul posto era prontamente intervenuto il 118 con un'ambulanza, che ha chiesto poi il supporto dell'elisoccorso.

Dopo questi incidenti il Comune di Sassuolo attuerà una serie di controlli tramite una campagna mirata al rispetto, da parte di automobilisti e degli stessi pedoni, agli attraversamenti pedonali.

Nei prossimi giorni la Polizia Locale di Sassuolo effettuerà controlli, in prossimità degli attraversamenti pedonali cittadini, volti ad incentivare il rispetto delle norme del codice della strada che prevede, per il conducente di autoveicolo che non osserva il diritto alla precedenza, una sanzione amministrativa che va da 167 a 665 euro, oltre alla decurtazione di 8 punti sulla patente.