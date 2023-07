Nomen omen, rifiuti e degrado in vicolo Squallore

Oggi pomeriggio sono andato a sentire una breve conferenza all'albergo diurno in piazza Mazzini dal titolo: "Il Duca Francesco I° e il Ghetto Ebraico". La relatrice ha citato come esempio di via del Ghetto di Modena che ha conservato molto del passato, compreso aspetti del Medioevo il Vicolo Squallore. Sono andato subito a vederlo e l'ho percorso tutto. Sarebbe molto bello ma purtroppo è una fotografia dello squallore e del degrado di molte parti della Modena di oggi. Invito il Sindaco a farci un giro. Vittorio Ballestrazzi