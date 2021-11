Sottopasso ex Benfra nel degrado, accessi pedonali impraticabili

A tre anni e mezzo dall'apertura, resta ancora impraticabile l'accesso pedonale al sottopasso ex Benfra, che collega il quartiere Crocetta con il comparto delle ex acciaierie e che viene utilizzato regolarmente da molti ciclisti per oltrepassare la ferrovia a nord del centro cittadino. Un'opera la cui realizzazione è stata a dir poco travagliata, protraendosi per anni e anni: se di fatto i lavori sono terminati, gli accessi per i pedoni restano un tabù.

Le due "pagode" che ospitano le scale di accesso ai due estremi del sottopasso sono infatti ancora bloccate dalle transenne. A buona ragione, viste le condizioni in cui versano. Quegli spazi, infatti, sono diventatoi luogo di bivacco e di riparo per sbandati e senzatetto e versano in condizioni indecorose.

Escrementi, rifiuti di ogni genere, i resti delle consumazioni di droga: una situazione di profondo degrado che rende impraticabile la struttura, costringendo per altro i pedoni ad imboccare la rampa ciclabile.