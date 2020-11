Panchina rossa vandalizzata a Pavullo, denunciato un 20enne

Arriva una denuncia dopo gli atti vandalici alla panchina rossa con le 'scarpette' di Pavullo, nel modenese, dedicata alla lotta alla violenza sulle donne. I Carabinieri hanno denunciato in Procura per il reato di danneggiamento aggravato un ventenne marocchino domiciliato in paese, già noto alle forze dell'ordine. Il giovane si è reso responsabile del furto di alcune parti dell'opera, realizzata e installata in piazza Borelli nell'ambito della campagna anti-violenza appena qualche giorno fa.

Il giovane straniero si era appropriato di un paio di scarpe da donna che facevano parte dell'installazione, dandosi poi alla fuga. Dopo la denuncia a Carabinieri e Polizia Locale, le ricerche hanno permesso ad una pattuglia dell'Arma di Pavullo sia di rintracciare il giovane straniero sia di recuperare la parte dell'opera sottratta, giaà restituita alla collettivitaà.