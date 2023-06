Spaccio e consumo di droga, un arresto e due denunce in una giornata di controlli

Nella giornata di venerdì scorso, 16 giugno, i Carabinieri della Compagnia di Modena hanno predisposto in città una serie di controlli intensivi. In orario mattutino e pomeridiano, le pattuglie si sono dedicate al controllo nelle piazze e alle aree verdi più sensibili sotto il profilo della sicurezza, oltreché al controllo delle persone sottoposte a provvedimenti restrittivi domiciliari.

In via delle Costellazioni, è stato fermato un 28enne straniero, che alla vista dei militari, in sella ad una bicicletta ha cercato di darsi alla fuga. Immediatamente raggiunto e fermato, è stato sottoposto ad accurato controllo, a seguito del quale è stato trovato in possesso di 51,7 grammi di hashish, suddiviso in 10 stecche, e 13 grammi di cocaina, suddivisa in 28 dosi. La persona è stata tratta in arresto e condotto davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo, nel corso della quale è stata disposta la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia;

Al Parco Novi Sad, invece, è stato individuato un 29enne straniero, mentre vendeva una dose di hashish ad un 37enne del posto. Lo straniero 29enne è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena per spaccio di sostanza stupefacente, mentre l’acquirente è stato segnalato alla Prefettura di Modena per uso personale;

In strada cimitero San Cataldo i Carabinieri hanno controllato un 27enne straniero, il quale è risultato irregolare in Italia e privo di documenti validi. Per tale motivo, la persona è stata denunciata in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena per ingresso illegale nel territorio dello Stato. Nello stesso contesto è stata controllata altra persona, trovata in possesso di una dose di hashish, e pertanto segnalata amministrativamente alla Prefettura.

Infine, all'interno del Parco XXII Aprile, i miliari hanno proceduto al controllo di alcuni ragazzi, due dei quali sono stati trovati in possesso di piccole quantità di marijuana e per tale motivo sono stati segnalati amministrativamente, mentre la sostanza è stata requisita.