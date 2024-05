Guida in stato di ebrezza, due denunce la scorsa notte

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

A Pavullo nel Frignano i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno proceduto al ritiro della patente di guida ed al sequestro amministrativo dell’automobile nei confronti di un 30enne, controllato al volante dell’autovettura in palese stato di ebbrezza alcolica, visti i risultati postivi di entrambe le prove dell’alcol test cui veniva sottoposto.

Stessa sorte subita da un 50enne a Carpi, controllato dai militari alla guida di un veicolo nelle vie del centro cittadino. I due interessati, per effetto della natura penale della specifica violazione di legge, sono stati entrambi denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena.

Altro deferimento in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria modenese pativa un cittadino marocchino di 31 anni, controllato dai Carabinieri a Savignano sul Panaro all’interno di un esercizio pubblico dopo un alterco con un connazionale. I militari, intervenuti su richiesta dei gestori, trovavano l’interessato in possesso di un coltello di dimensioni importanti occultato negli abiti. L’arma, nello specifico contesto suscettibile di pericoloso utilizzo, veniva sequestrata e l’uomo indagato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.