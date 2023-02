Alcol al volante, due denunce durante i controlli in provincia

Nelle ultime di serate, i Carabinieri della Compagnia di Sassuolo, in attuazione della pianificazione dei servizi di controllo straordinari predisposta dal Comando Provinciale di Modena, hanno eseguito una serie di posti di controllo alla circolazione stradale sulle strade urbane ed extraurbane dei comuni del distretto ceramico, finalizzati a prevenire e contrastare, anche in orario notturno, le condotte di guida più pericolose per la sicurezza.

Nell’ambito delle attività, sono stati controllati i conducenti di oltre venti veicoli in transito, procedendo anche alla verifica del tasso alcolemico con etilometro. Due conducenti sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Modena per guida sotto l’influenza dell’alcool, con immediato ritiro della patente di guida per la successiva sospensione.

Il primo caso è avvenuto a Castelvetro, il secondo a Fiorano, dove la persona fermata è stata anche segnalata amministrativamente alla locale Prefettura poiché trovata in possesso di una dose di cocaina.

I servizi dei Carabinieri per la sicurezza sulle strade urbane ed extraubane principali e secondarie di tutta la provincia di Modena continueranno nei prossimi giorni.