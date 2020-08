Droga, durante i controlli dei Carabinieri sequestrate dosi a Sestola e Castellarano

Nell’ambito dell’azione di contrasto dei reati predatori e quelli legati allo spaccio di sostanze stupefacenti nella provincia, in questi giorni sono proseguiti i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Modena, in particolare nelle zone a ridosso dei confini tra la nostra provincia e quella di Reggio Emilia.

Nel corso di tali controlli, ieri sera i militari della Compagnia di Pavullo nel Frignano hanno controllato ai confini con Castellarano, un 30enne originario del modenese, mentre conduceva un veicolo in cui sono stati trovati 30 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, già suddivisa in dosi e pronta per essere consumata.

Analogo controllo eseguito in Sestola, nei confronti di altro giovane, un 22 enne sempre di origini modenesi, consentiva il rinvenimento in suo possesso di circa 2 grammi di marjuana, anche questa suddivisa in più dosi. Le sostanze stupefacenti rinvenute sono state sequestrate amministrativamente e i due sono stati segnalati alla Prefettura quali consumatori.