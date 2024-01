Crack e marijuana, denunciati due pusher in zona Giardini Ducali

Nella tarda serata del 12 gennaio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena hanno notato due giovani che, alla vista del passaggio della pattuglia, si sono dati alla fuga. I due sono stati immediatamente raggiunti e identificati. Sottoposti a perquisizione personale, venivano trovati in possesso di sostanza stupefacente.

Il più giovane - un 25enne - aveva con sè 13 dosi di crack e 75 euro in contanti, mentre il 33enne aveva la disponibilità di alcuni grammi di marijuana, oltre a 280 euro. Entrambi sono stati segnalati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Nella stessa serata, i Carabinieri della Compagnia di Carpi hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei reati contro il patrimonio.

Nel corso dei posti di controllo, eseguiti nel comune di San Felice sul Panaro, sono stati identificati 40 automobilisti, controllati 24 mezzi e sono state ispezionate due attività commerciali.