Alimenti non tracciabili, denuncia per due gestori di un negozio alla Crocetta

I carabinieri del NAS di Parma hanno denunciato alla Procura della Repubblica due cittadini pakistani di 48 e 43 anni, rispettivamente legale rappresentante e dipendente di un esercizio commerciale di somministrazione di alimenti in zona Crocetta. I due sono accusati di aver violato i sigilli che nel luglio scorso erano stati apposti su alcuni generi alimentari. Si trattava di vari alimenti congelati a base di carne che non riportavano le indicazioni in etichetta tali da ricostruire la loro provenienza: le confezioni sequestrate in estate erano state lasciate in custodia al negozio come di prassi.

In quella circostanza erano state contestate diverse violazioni in tema di impiego di lavoratori, di rispetto delle norme sanitarie e delle disposizioni in tema di prevenzione del covid. Il minimarket era anche stato chiuso per 5 giorni a seguito di queste volazioni.