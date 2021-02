Arnesi da scasso su un'auto rubata, ladri messi in fuga nella notte

La scorsa notte i carabinieri della stazione di Medolla, in collaborazione con gli agenti della polizia locale, hanno fermato una macchina con bordo tre persone. Non appena gli occupanti del mezzo si sono accorti dell'alt imposto dalle pattuglie, hanno deciso di fermarsi e fuggire di corsa, riuscendo a far perdere le proprie tracce nell'oscurità.

La motivazione è stata svelata in bochi istanti: dalle verifiche è emerso infatti che il veicolo risultava rubato, così come e targhe, che erano state scambiate con le originali dopo un furto avvenuto a Verona. Sulla Renault era stato apposto anche un lampeggiante giallo. Non solo a bordo vi erano anche diversi arnesi da scasso.

Un contesto che non lascia aito a molti dubbi sul perchè i tre malviventi stessero girando di notte per lapianura modense. Su di loro sono in corso indagini da parte dell'Arma.