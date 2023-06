Bloccati su un furgone con arnesi da scasso, scattano 5 denunce e fogli di via

Durante la notte appena trascorsa, precisamente alle ore 2.30, gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti in strada Morane, presso il parcheggio del centro commerciale La Rotonda, su segnalazione di una Guardia Particolare Giurata che, attraverso il sistema di videosorveglianza, aveva notato la presenza sospetta di cinque persone a bordo di due veicoli, di cui un furgone.

All’arrivo delle pattuglie, sono state identificate 5 persone, due delle quali si trovavano all’interno del vano posteriore del mezzo furgonato Nessuno è stato in grado di fornire valide giustificazioni circa la presenza nel luogo. Si trattava di cinque stranieri, di cui una donna, di età compresa fra i 32 e i 44 anni. Tre risiedono in provincia di Bologna e due in provincia di Roma

Occultate dietro i sedili di quel veicolo, sono state rinvenute due cesoie professionali, in particolare una trancia funi oleodinamica lunga 50 cm e una cesoia per cavi di acciaio di 59 cm. Il tutto è stato sottoposto a sequestro penale, insieme ad uno scaldacollo e ad un coltello a serramanico di 22 cm di lunghezza, quest’ultimo recuperato all’interno di una borsa nella disponibilità della donna.

Da accertamenti esperiti sul posto, il furgone risultava sprovvisto di copertura assicurativa e di revisione, pertanto, sottoposto a sequestro amministrativo.

I cinque sono stati denunciati per il reato di porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere, in concorso. All’esito dell’istruttoria sulle singole posizioni, in ragione dei numerosi precedenti di polizia e penali, per lo più per reati contro il patrimonio, furti in abitazione e contro la persona, nei confronti dei cinque indagati il Questore Burdese ha emesso la misura di prevenzione del Foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel comune di Modena per i prossimi 3 anni.