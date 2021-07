Viale Monte Kosica, 28enne fermato a bordo di un'auto rubata poco prima

I Carabinieri lo hanno bloccato dopo un breve inseguimento. La macchina era stata sottratta in serata in via Galaverna

Erano le 4 di questa mattina quando i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Modena, mentre erano in servizio in Viale Monte Kosica, si sono imbattuti in un’auto che percorreva il viale a forte velocità. I militari si sono messi subito all'inseguimento el'auto è stata raggiunta e bloccata in breve tempo.

Al volante è stato identificato un cittadino albanese di 28 anni, già noto alle forze dell’ordine. Essendo l’autovettura risultata intestata ad altra persona di Modena della quale il giovane non sapeva nulla, i militari hanno approfondito gli accertamenti scoprendo che il veicolo era stato rubato nel corso delle ore immediatamente preceenti, in via Galaverna, dove era stata lasciata in sosta. V

icenda a lieto fine per il proprietario dell’autovettura, che in assenza dell’intervento dei Carabinieri avrebbe fatto l’amara scoperta della mancanza della sua macchina solo più tardi.

Per la persona sorpresa alla guida del veicolo è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica per ricettazione.