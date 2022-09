Sopresi a fumare hashish in strada, uno denunciato perchè clandestino

Durante un controllo pomeridiano nel centro storico di Vignola una pattuglia appiedata della Polizia Locale Terre di Castelli ha sentito un forte odore di fumo riconducibile al consumo di sostanza stupefacente.

Al termine delle scale di via Posterla, che portano al tunnel, sono stati individuati due ragazzi, uno dei quali alla vista degli agenti ha gettato via lo spinello che stava fumando. Il ragazzo è stato identificato ed è stata recuperata la sigaretta artigianale a base di hashish.

Il 30enne è stato sanzionato e segnalato alla Prefettura di Modena quale assuntore di sostanze stupefacenti.

L’altro ragazzo straniero, non essendo in possesso di valido documento di identità né di soggiorno, è stato accompagnato presso il comando ed è stato sottoposto a rilievi fotosegnaletici accertando in tal modo che era entrato illegalmente sul territorio nazionale. Per questo motivo il 29enne senza fissa dimora è stato denunciato per violazione delle norme sull’immigrazione.