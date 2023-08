Ragazzini fuggono al controllo della polizia, un 15enne nascondeva un coltello

Intorno alle 19.30 di mercoledì scorso, 23 agosto, la Sala Operativa della Questura ha ricevuto la segnalazione telefonica circa la presenza in Piazza Matteotti di un gruppo di ragazzi che stava infastidendo altri giovani. Un testimone ha spiegato di aver visto uno dei ragazzini maneggiare un coltello, motivo per il quale l'intervento degli agenti della Volante è stato immediato.

I poliziotti hanno effettivamente notato un gruppo di ragazzi che si sono dati alla fuga non appena si sono resi conto dell'arrivo delle forze dell'ordine. Dopo averli inseguiti per alcune decine di metri, i poliziotti sono riusciti a bloccarne cinque in via San Michele. Procedendo ad identificarli, hanno accertato che si trattava di quattro minorenni modenesi, di età compresa tra i 15 e i 16 anni e di una ragazza maggiorenne.

Tra loro anche un 15enne già conosciuto alle forze dell'ordine, che è stato perquisito: all’interno del marsupio nascondeva in effetti un coltello a serramanico di 15 cm. Per questo è stato denunciato in stato di libertà per porto di armi atte ad offendere.

I ragazzi sono stati accompagnati in Questura, dove sono stati convocati anche i rispettivi genitori, con i quali hanno fatto rientro a casa in tarda serata. Sono tutt’ora in corso ulteriori indagini al fine di ricostruire l’esatta dinamica degli eventi che hanno coinvolto i giovani, anche al fine di identificare ulteriori persone presenti in Piazza Matteotti.