Controlli dell'Arma, due persone denunciate per droga e resistenza

I Carabinieri del Comando Provinciale di Modena proseguono l’attività di controllo nella zona dell’ex Manifattura tabacchi, Parco Novi Sad e Parco XXII Aprile, per prevenire e contrastare episodi di criminalità diffusa, legata per lo più allo spaccio di sostanze stupefacenti, reati contro il patrimonio e degrado urbano, recentemente registrati con maggiore incidenza in quelle aree della città.

I servizi vengono svolti sia nelle ore pomeridiane che serali con l’impiego di più pattuglie dei Comandi Stazione e della Compagnia di Modena.

Nei controlli di ieri sera, in Viale Monte Kosica è stato fermato e controllato un 20enne, trovato in possesso di 16 grammi di Hashish, una dose di marijuana e 400 euro in contanti; il giovane è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Al Parco XXII Aprile, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena hanno denunciato un 26enne il quale, all’atto del controllo, si è opposto alle operazioni di identificazione spintonando i militari e rifiutandosi di fornire le proprie generalità.