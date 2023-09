Aggressione fra stranieri, 28enne rintracciato e denunciato durante i controlli

Nuovi controlli da parte della Polizia di Stato in città, finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori in strada, dello spaccio di sostanze stupefacenti e dell’immigrazione clandestina, sia mediante l’ordinario impiego della Squadra Volanti, sia nell’ambito dell’Operazione Alto Impatto, sotto la direzione di un Commissario della Questura, che ha visto ieri sera l’impiego del Reparto Prevenzione Crimine, con l’ausilio della Guardia di Finanza e della Polizia Locale.

In concomitanza sono stati effettuati i controlli nel Parco NoviSad e zone limitrofe da parte di un servizio congiunto di Polizia di Stato ed Esercito. Nella tarda serata di venerdì, il dispositivo ha pattugliato in particolare la zona adiacente la Stazione Ferroviaria, i Giardini Ducali, viale Crispi, via Mazzoni e Parco Pertini.

Nei pressi di Parco Pertini, nota piazza di spaccio, sono stati identificati due cittadini tunisini, entrambi irregolari sul territorio nazionale. Uno di questi era in possesso di una dose di hashish. Le loro posizioni sono ora al vaglio dell’Ufficio immigrazione.

Sempre ieri sera, a seguito di una segnalazione, i poliziotti si sono portati in viale delle Rimembranze, dove era stata riferita la presenza del ragazzo straniero che creava disturbo. Questi, alla vista delle Volanti, si è dato alla fuga ma è stato rintracciato poco dopo e condotto in Questura per accertamenti. Dalle verifiche è emerso che il 28enne si era reso responsabile di un’aggressione occorsa nel mese di giugno ai danni di un cittadino ghanese: per questo è stato denunciato per lesioni aggravate.

Sono state controllate complessivamente 320 persone di cui 88 straniere. I controlli proseguiranno per tutto il corso del weekend.