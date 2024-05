Aggressione con il coltello in via Emilia Ovest, denunciata una donna

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 18.45, la Squadra Volante è intervenuta in forze in via Emilia Ovest, dove un cittadino rumeno aveva chiesto aiuto in seguito ad un’aggressione subita qualche minuto prima. L'uomo aveva lasciato il condominio "Lambda" con il volto coperto di sangue e aveva chiesto aiuto al bar situato a pochi metri di distanza.

Giunti sul posto, gli agenti di polizia hanno immediatamente raccolto le prime informazioni da alcuni testimoni, che avevano notato la presenza di una donna in stato di agitazione con un coltello in mano. Grazie alle descrizioni e all’acquisizione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, gli operatori sono riusciti ad identificare la signora.

Si tratta di una 38enne di origine rumena, connazionale della vittima, che è stata denunciata a piede libero per i reati di lesioni personali aggravate e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

L'uomo ha riportato soltanto lesioni lievi, alcuni tagli al capo: è stato medicato sul posto dal personale di n'ambulanza del 118.