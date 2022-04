Sorpreso in auto con droga e due coltelli a serramanico

Nel corso della nottata fra lunedì e martedì i Carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia hanno fermato e controllato un 42enne alla guida di un’autovettura in transito nella periferia del paese.

L’uomo è stato trovato in possesso di alcune dosi di hashish e cocaina e la successiva perquisizione ha permesso di rinvenire un coltello a serramanico con lama lunga 21 cm. nascosto sotto al tappetino dell’auto e un altro coltello del tipo “a farfalla”, con lama di 8 cm. custodito nel vano portaoggetti.

L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Modena per porto abusivo di oggetti atti all’offesa e segnalato amministrativamente alla locale Prefettura per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti.