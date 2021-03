Festa con musica e alcol nel parcheggio, la Polizia Locale disperde i presenti

E' accaduto a Carpi, dove la Municipale ha intercettato un assembramento in piazzale Maestri del Lavoro. Denunciata una donna su un'auto piena di birra

La Polizia Locale di Carpi è intervenuta ieri sera per via di alcuni assembramenti nel parcheggio sopraelevato di piazzale Maestri del lavoro, nel corso dei programmati servizi di controllo del territorio per il rispetto della normativa anti-Covid.

Gli agenti hanno anche inseguito un'auto condotta da una quarantenne residente a Carpi che, sottoposta ad alcooltest, risultava avere un tasso ematico quasi triplo del consentito. In auto aveva inoltre numerose bottiglie di birre, che la Polizia Locale collega alla “festa” non autorizzata, con musica ad alto volume, all'origine degli assembramenti.

Alla donna è stata ritirata la patente di guida ed è stata denunciata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena. I partecipanti alla festa si sono invece dispersi all'arrivo delle pattuglie.

Il lavoro degli agenti è stato favorito dal sistema di videosorveglianza, che ha consentito di individuare – oltre al veicolo inseguito e raggiunto – altri mezzi per i quali sono ora in corso accertamenti che consentano di risalire ai proprietari.