Derubano una sala giochi, una donna denunciate e due complici in fuga

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

I Carabinieri delle Compagnie di Sassuolo e Pavullo hanno eseguito, lo scorso fine settimana, attività di controllo del territorio con particolare riguardo alla prevenzione dei reati. In tale ambito in Maranello, i Carabinieri della locale Stazione hanno sanzionato con segnalazione al Prefetto, nel corso di due controlli, altrettanti conducenti di autovettura trovati entrambi in possesso di piccole quantità di hashish.

Lo scorso 1° marzo, una pattuglia dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sassuolo, ha sequestrato modica quantità di hascish ad altro conducente. Un altro utente della strada è stato sanzionato dai militari di Pavullo a seguito di un controllo effettuato in quella località la scorsa notte.

A carico dei quattro conducenti si è proceduto al ritiro delle patenti di guida e alla segnalazione amministrativa quali consumatori di droghe leggere.

Nella giornata di ieri, infine, una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Modena ha denunciato all’Autorità Giudiziaria una donna 23enne, ritenuta responsabile del reato di furto con destrezza in concorso con altre due complici, non ancora identificate, che all’interno di una sala giochi, dopo aver distratto l’esercente, si erano impossessate del denaro contenuto in cassa.

Il tempestivo intervento dei militari ha permesso di fermare l’indagata che, nel tentativo di fuggire, era stata trattenuta dall’esercente stesso che, una volta accortosi di quanto stava accadendo, ha avvisato i Carabinieri.