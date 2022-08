Sorpreso a rubare su un'auto in stazione, denunciato dalla Polizia

Nel corso dell'ultimo fine settimana, in cui la Polizia ha intensificato i controlli in concomitanza con il Ferragosto, un uomo di 28 anni è stato denunciato dalla Squadra Volante per i reati di furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, aveva perpetrato un furto su un’autovettura parcheggiata nei pressi della stazione ferroviaria. Su segnalazione di un cittadino, le Volanti erano prontamente intervenute ma il soggetto era riuscito a darsi alla fuga, dopo aver tentato di speronare l’autovettura di servizio. Durante l’inseguimento gli operatori lo hanno comunque riconosciuto e deferito all’Autorità Giudiziaria a qualche giorno di distanza.

A seguito di istruttoria della Divisione Polizia Anticrimine della Questura, è stato inoltre emesso dal Questore un Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Modena per la durata di anni 2 nei confronti di un cittadino straniero di 35 anni colto in flagranza mentre a sua volta perpetrava un furto ai danni di un veicolo in sosta.

Nei confronti di un 32enne è stato emesso dal Questore un Daspo Urbano, essendo stato lo stesso già più volte allontanato dalla zona della stazione ferroviaria.

Infine è stato emesso un Avviso Orale nei confronti di un cittadino straniero di 26 anni resosi a sua volta responsabile di furto ai danni di autovetture in sosta.