Scoperto a rubare su un'auto accanto al XXII Aprile, rintracciato e denunciato

Nella mattinata di ieri, la Volante in servizio di controllo del territorio è intervenuta in via Diena, accanto al parco XXII Aprile per un furto su un auto che era stato segnalato da alcuni testimoni. Gli agenti, con l'aiuto dei residenti, sono riusciti a individuare l’autore del furto, che si stava dando alla fuga in direzione di via del Lancillotto dove poco dopo è stato bloccato.

Sul posto è stato accertato che il 25enne aveva danneggiato il vetro della macchina in sosta ed era entrato all’interno dell'abitacolo, dal quale aveva rubato uno zaino, un telefono ed una busta contenente un mazzo di chiavi.

Il giovane, già destinatario della misura di prevenzione dell’Avviso Orale emesso dal Questore di Modena nell’aprile dell’anno scorso, è stato denunciato anche per inosservanza sulle norme sugli stranieri, la sua posizione è al vaglio dell’Ufficio Immigrazione.