Forza la finestra della canonica e ruba le chiavi di casa del parroco, scatta le denuncia a Concordia

Nella notte del 27 luglio, quello che poi sarebbe stato identificato come un 45enne pregiudicato di Concordia, si è introdotto nella canonica della chiesa di San Paolo Apostolo forzando una finestra.

Dopo aver tranciato i fili dell'impianto di videosorveglianza per assicurarsi di non essere ripreso, l'uomo si è impossessato del mazzo di chiavi che oltre alla canonica e alla chiesa, gli avrebbe garantito l'accesso all'appartamento del parroco Kielbasa Amndrzes Jacub, in quei giorni impegnato in un viaggio nella sua terra d'origine, la Polonia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul caso hanno indagato i Carabinieri di Concordia, riuscendo a recuperare alcuni frammenti video fondamentali per l'identificazione del malvivente. L'uomo è stato quindi denunciato a piede libero con l'accusa di furto.