Incrocia in strada il suo monopattino rubato, denunciato ed espulso il ricettatore

La Volante è intervenuta in via del Gambero ieri sera verso le 21, dopo che un giovane aveva chiamato il 112 per segnalare la presenza di un uomo sul monopattino elettrico che gli era stato rubato alcuni mesi prima e per il quale aveva sporto regolare denuncia.

Giunti sul posto, gli agenti hanno fermato la persona a bordo del mezzo ed essendo questo privo di documenti lo hanno accompagnato presso gli Uffici della Questura per una completa identificazione. Il 43enne tunisino aveva in tasca anche una tessera sanitaria risultata essere anch’essa provento di furto.

Lo straniero, irregolare sul territorio nazionale, dopo essere stato denunciato per ricettazione è stato messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione che gli ha notificato il provvedimento di espulsione dal territorio nazionale. Il monopattino è stato restituito al legittimo proprietario.