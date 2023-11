Scoperto a rubare al supermercato, clandestino denunciato a Sassuolo

Ieri una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo è intervenuta in mattinata presso un ipermercato, su richiesta del personale del servizio di vigilanza

Gli addetti alla sicurezza avevano infatti fermato una persona che si era impossessata di merce ed era uscita senza pagare cercando di eludere i controlli alle casse. L'uomo, sottoposto alle procedute di identificazione, è risultato privo di documenti e permesso di soggiorno e pertanto nei suoi confronti sono state avviate le procedure amministrative per l’espulsione.

La refurtiva è stata recuperata e restituita all’esercente e l’uomo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena, per il reato di furto aggravato.

Nella stessa giornata i Carabinieri della Stazione di Maranello hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria una persona per porto illegale di oggetti atti ad offendere. Nel corso di uno dei normali servizi di controllo del territorio, infatti, i militari hanno proceduto al fermo di un’utilitaria con alla guida un 43enne del posto.I carabinieri lo hanno perquisito e stato trovato in possesso di un coltello a serramanico lungo 22 cm, che teneva nel marsupio a tracollo e che è stato posto in sequestro con conseguente segnalazione penale all’Autorità Giudiziaria.