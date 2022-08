Controlli dei Carabinieri, altre due denunce per guida sotto l'effetto di alcol

I Carabinieri del Comando Provinciale di Modena stanno proseguendo i controlli alla circolazione stradale, sulla viabilità principale e secondaria, concentrati in orario serale e notturno. Tra le violazioni più pericolose riscontrate, la guida sotto l’influenza di alcool o di stupefacenti sono tra le condotte più insidiose per la sicurezza, poiché lo stesso conducente spesso non ha la percezione del suo stato psicofisico.

Per questo, le pattuglie dell’Arma dei Carabinieri impegnate in tali servizi sono dotate di apparecchiature omologate per il rilevamento della guida sotto l’influenza dell’alcool e possono disporre, ai sensi del Codice della Strada, immediate analisi di laboratorio per il rilevamento dell’assunzione di sostanze stupefacenti.

Nel corso dei controlli effettuati dai militari negli ultimi tre giorni, altri due conducenti di veicoli sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Modena per guida sotto l’influenza dell’alcool; tre giorni fa, i Carabinieri di Maranello hanno fermato il conducente di un furgone risultato positivo al test con etilometro e ieri i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena nel corso di un posto di controllo effettuato di notte nella periferia ovest del Capoluogo, hanno fermato un’autovettura il cui proprietario e conducente è risultato positivo al test, con tasso alcolico superiore a 1,5 g./l.

Per entrambe le persone, con la denuncia all’Autorità Giudiziaria è stata applicata anche la sanzione accessoria del ritiro della patente di guida per la sospensione, e nel secondo caso i militari hanno dovuto procedere anche al sequestro del veicolo per la confisca.

Infine, ieri, Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Carpi hanno denunciato, alla Procura della Repubblica di Modena una persona controllata nei giorni scorsi, nel comune di Carpi, alla guida del veicolo e risultata sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.